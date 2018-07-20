Международный олимпийский комитет готов принять Россию обратно

PanARMENIAN.Net - Международный олимпийский комитет (МОК) готов принять Россию обратно. Об этом заявил глава организации Томас Бах.

«Россия была подвержена санкциям, слова «Россия» не будет в исторических книгах про Олимпиаду-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит», — добавил он на пресс-конференции в Лозанне, пишет «Р-Спорт».

Бах отметил готовность Москвы «перевернуть страницу».

«Они (Россия - ред.) приняли «месседж», что нужны изменения. И эти изменения можно видеть. Новые ОКР и РУСАДА, новые люди в Минспорте. Есть изменения в менталитете. Мы поддерживаем эти инициативы, считаем их очень важными», — заключил Бах.

В декабре 2017 года исполком МОК принял решение временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) и допустил российских атлетов на Олимпийские игры в Пхенчхане в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR), где они выступали не под национальным, а под нейтральным — олимпийским — флагом. После зимних Игр членство ОКР в МОК было автоматически восстановлено.