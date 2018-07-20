МИД НКР: Карабахское урегулирование должно основываться на признании права арцахцев на самоопределение

PanARMENIAN.Net - 20 июля по случаю 25-летия создания министерства иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)) состоялось Совещание сотрудников центрального аппарата МИД и Постоянных представителей Арцаха за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Арцаха.

Министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян отметил, что внешнеполитическое ведомство Арцаха, как состоявшийся институт, является одним из важных составляющих государственности Арцаха.

Маилян также коснулся процесса мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, отметив, что позиция Арцаха остается неизменной – урегулирование конфликта должно основываться на признании факта реализованного народом Арцаха права на самоопределение.

Глава МИД Арцаха подчеркнул, что успешное выполнение внешнеполитических задач в том числе зависит от целенаправленной и грамотной информационной политики․ В этом контексте Маилян отметил важную роль Постоянных представителей Арцаха за рубежом в деле донесения до международного сообщества объективной информации об арцахских реалиях и укрепления позитивного имиджа страны с использованием как имеющихся ресурсов, так и привлечением новых.

Глава МИД Арцаха отметил, что расширение географии международного признания Арцаха, развитие децентрализованного сотрудничества должны оставаться стержнем внешнеполитической деятельности и ориентиром в осуществлении дальнейших программ.

Не менее важным направлением, требующим совместных с профильными структурами Арцаха усилий, является активизация внешнеэкономических связей Арцаха и привлечение иностранных инвестиций.

На совещании состоялись подробные обсуждения относительно хода выполнения приоритетных направлений внешнеполитической повестки республики, указанных в программе президента Арцаха на 2017-2020 годы.

В ходе совещания руководители дипломатических миссий Республики Арцах за рубежом представили основные направления и особенности дипломатической деятельности в странах пребывания. По итогам совещания Масис Маилян дал соответствующие указания.