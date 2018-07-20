Турция и Нидерланды договорились о нормализации дипотношений

PanARMENIAN.Net - Турция и Нидерланды договорились о нормализации дипломатических отношений. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

Отмечается, что министры иностранных дел Турции и Нидерландов Мевлют Чавушоглу и Стеф Блок в ходе телефонного звонка договорились вновь направить послов в Анкару и Гаагу, пишет Lenta.ru со ссылкой на Hürriyet Daily News.

Главы МИД обеих стран также договорились, что Блок посетит Турцию с официальным визитом во второй половине 2018 года.

На полях саммита НАТО в Брюсселе 11 июля состоялась встреча министров иностранных дел двух стран, на которой они выразили готовность к нормализации дипотношений.

Политические отношения между странами были прекращены весной прошлого года. Дипломатический скандал разгорелся после того, как голландские власти запретили в королевстве выступление турецких политиков перед избирателями в поддержку референдума о наделении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана дополнительными полномочиями. Голландские власти отказали в разрешении на посадку в Роттердаме самолета главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, а позже депортировали министра по делам семьи и социальной политике Фатму Бетюль Сайян Кайя, приехавшую в Роттердам на автомобиле из Германии.

В ответ Эрдоган сравнил голландцев с нацистами и потребовал извинений. После этого голландскому послу в Турции, находившемуся в тот момент в отпуске, запретили возвращаться в Анкару. Нидерланды ответили симметричными мерами.