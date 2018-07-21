Палестинцы обстреляли израильских военнослужащих и получили в ответ крупномасштабную атаку

PanARMENIAN.Net - На границе Израиля и сектора Газа 20 июля произошла новая вспышка насилия. После того как палестинские боевики обстреляли израильских военнослужащих, армия Израиля провела «крупномасштабную атаку» с участием авиации и танков. Ударам подверглись военные объекты радикального исламистского движения ХАМАС. В итоге были убиты не менее четырех палестинцев, из которых три были членами ХАМАС.

Боевые действия, в ходе которых погиб также один израильский военнослужащий, и «враждебная деятельность ХАМАС в течение последних месяцев» демонстрируют, что исламистское движение намерено добиться эскалации конфликта, заявила израильская армия, пишет Deutsche Welle.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в этот же день провел в Тель-Авиве экстренное совещание с армейским командованием. По мнению министра обороны страны Авигдора Либермана, ХАМАС подталкивает Израиль к «масштабной и болезненной военной операции».

Чуть позже представитель ХАМАС сообщил, что обе стороны при посредничестве Египта и ООН договорились временно прекратить боевые действия. Подтверждения этой информации Израилем пока не поступало.

Ситуация в регионе обострилась уже в конце марта, когда на границе Израиля и сектора Газа начались массовые протесты палестинцев, организованные ХАМАС. В столкновениях протестующих с израильскими военными погибли не менее 140 палестинцев. С конца мая ХАМАС начал обстреливать Израиль ракетами.