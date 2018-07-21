Палестинцы обстреляли израильских военнослужащих и получили в ответ крупномасштабную атаку
21 июля 2018 - 10:30 AMT
PanARMENIAN.Net - На границе Израиля и сектора Газа 20 июля произошла новая вспышка насилия. После того как палестинские боевики обстреляли израильских военнослужащих, армия Израиля провела «крупномасштабную атаку» с участием авиации и танков. Ударам подверглись военные объекты радикального исламистского движения ХАМАС. В итоге были убиты не менее четырех палестинцев, из которых три были членами ХАМАС.
Боевые действия, в ходе которых погиб также один израильский военнослужащий, и «враждебная деятельность ХАМАС в течение последних месяцев» демонстрируют, что исламистское движение намерено добиться эскалации конфликта, заявила израильская армия, пишет Deutsche Welle.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в этот же день провел в Тель-Авиве экстренное совещание с армейским командованием. По мнению министра обороны страны Авигдора Либермана, ХАМАС подталкивает Израиль к «масштабной и болезненной военной операции».
Чуть позже представитель ХАМАС сообщил, что обе стороны при посредничестве Египта и ООН договорились временно прекратить боевые действия. Подтверждения этой информации Израилем пока не поступало.
Ситуация в регионе обострилась уже в конце марта, когда на границе Израиля и сектора Газа начались массовые протесты палестинцев, организованные ХАМАС. В столкновениях протестующих с израильскими военными погибли не менее 140 палестинцев. С конца мая ХАМАС начал обстреливать Израиль ракетами.
Самое значимое
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
Последние новости
За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия в Карабахе около 150 раз Передовые воинские части Армии обороны Арцаха владеют оперативно-тактической обстановкой и продолжают уверенно нести боевое дежурство
Facebook заблокировал приложения еще одной компании из-за опасений утечки данных пользователей Сотрудничество с ней приостановлено, приложения фирмы в Facebook и Instagram заблокированы
Google разрабатывает новую операционную систему Fuchsia для замены Android Ее создатели надеются однажды заменить с помощью Fuchsia все существующие операционные системы для мобильных устройств и компьютеров
Глава Минобороны Армении обсудил с заместителем начальника штаба ЮВО РФ инцидент в селе Паник Полковник Стехов выразил сожаление по поводу случившегося и подтвердил готовность российской военной базы быть более внимательной и последовательной в таких вопросах