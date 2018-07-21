// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Палестинцы обстреляли израильских военнослужащих и получили в ответ крупномасштабную атаку

Палестинцы обстреляли израильских военнослужащих и получили в ответ крупномасштабную атаку
21 июля 2018 - 10:30 AMT

PanARMENIAN.Net - На границе Израиля и сектора Газа 20 июля произошла новая вспышка насилия. После того как палестинские боевики обстреляли израильских военнослужащих, армия Израиля провела «крупномасштабную атаку» с участием авиации и танков. Ударам подверглись военные объекты радикального исламистского движения ХАМАС. В итоге были убиты не менее четырех палестинцев, из которых три были членами ХАМАС.

Боевые действия, в ходе которых погиб также один израильский военнослужащий, и «враждебная деятельность ХАМАС в течение последних месяцев» демонстрируют, что исламистское движение намерено добиться эскалации конфликта, заявила израильская армия, пишет Deutsche Welle.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в этот же день провел в Тель-Авиве экстренное совещание с армейским командованием. По мнению министра обороны страны Авигдора Либермана, ХАМАС подталкивает Израиль к «масштабной и болезненной военной операции».

Чуть позже представитель ХАМАС сообщил, что обе стороны при посредничестве Египта и ООН договорились временно прекратить боевые действия. Подтверждения этой информации Израилем пока не поступало.

Ситуация в регионе обострилась уже в конце марта, когда на границе Израиля и сектора Газа начались массовые протесты палестинцев, организованные ХАМАС. В столкновениях протестующих с израильскими военными погибли не менее 140 палестинцев. С конца мая ХАМАС начал обстреливать Израиль ракетами.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В секторе Газа произошла новая вспышка насилия
 Самое значимое
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Известный повар Энтони Бурден покончил с собойИзвестный повар Энтони Бурден покончил с собой
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Азербайджанский «Гладиатор»: Для Алиева уложили асфальт до пшеничного поля, чтобы он потрогал колосья
Трамп: Россия должна вернуться в G8
Азербайджан показал белорусские «Полонезы» и израильские ОТРК LORA
В Москве заболеваемость ВИЧ выросла на 20%
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия в Карабахе около 150 раз Передовые воинские части Армии обороны Арцаха владеют оперативно-тактической обстановкой и продолжают уверенно нести боевое дежурство
Facebook заблокировал приложения еще одной компании из-за опасений утечки данных пользователей Сотрудничество с ней приостановлено, приложения фирмы в Facebook и Instagram заблокированы
Google разрабатывает новую операционную систему Fuchsia для замены Android Ее создатели надеются однажды заменить с помощью Fuchsia все существующие операционные системы для мобильных устройств и компьютеров
Глава Минобороны Армении обсудил с заместителем начальника штаба ЮВО РФ инцидент в селе Паник Полковник Стехов выразил сожаление по поводу случившегося и подтвердил готовность российской военной базы быть более внимательной и последовательной в таких вопросах