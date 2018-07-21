Макрон - Алиеву: Франция продолжит содействие карабахскому урегулированию в интересах народов региона
21 июля 2018 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - В Париже в Елисейском дворце состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и главы Азербайджана Ильхама Алиева.
Как говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам встречи президентов двух стран, Франция продолжит содействие урегулированию карабахского конфликта в интересах народов региона.
Отмечается, что президенты обменялись мнениями по карабахскому конфликту.
«Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ несет особую ответственность за обеспечение долгосрочного мира в регионе», - говорится в заявлении администрации главы Французской Республики.
Президент Франции подчеркнул, что продолжит работать в поисках решения на основе переговоров, которое является единственным вариантом для того, чтобы положить конец этому конфликту на долгосрочной основе и в интересах всех народов региона.
«Президент Франции будет внимательно следить за ситуацией, и Франция вместе с российским и американским сопредседателями предпримет все инициативы, чтобы добиться прогресса в процессе урегулирования», - говорится в сообщении Елисейского дворца.
Франция, Россия и США входят в Минскую группу ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.
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Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини
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На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
Сопредседатели представили свои предстоящие планы министрам иностранных дел Армении и Азербайджана
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