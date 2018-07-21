Макрон - Алиеву: Франция продолжит содействие карабахскому урегулированию в интересах народов региона

PanARMENIAN.Net - В Париже в Елисейском дворце состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и главы Азербайджана Ильхама Алиева.

Как говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам встречи президентов двух стран, Франция продолжит содействие урегулированию карабахского конфликта в интересах народов региона.

Отмечается, что президенты обменялись мнениями по карабахскому конфликту.

«Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ несет особую ответственность за обеспечение долгосрочного мира в регионе», - говорится в заявлении администрации главы Французской Республики.

Президент Франции подчеркнул, что продолжит работать в поисках решения на основе переговоров, которое является единственным вариантом для того, чтобы положить конец этому конфликту на долгосрочной основе и в интересах всех народов региона.

«Президент Франции будет внимательно следить за ситуацией, и Франция вместе с российским и американским сопредседателями предпримет все инициативы, чтобы добиться прогресса в процессе урегулирования», - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Франция, Россия и США входят в Минскую группу ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.