Глава Минобороны Армении обсудил с заместителем начальника штаба ЮВО РФ инцидент в селе Паник
21 июля 2018 - 11:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян 20 июля встретился с заместителем начальника штаба Южного военного округа РФ, полковником Владимиром Стеховым и командиром 102-й российской военной базы Гюмри полковником Владимиром Елкановым. На встрече также присутствовал командующий армяно-российской объединенной группировкой войск, генерал-майор Тигран Парванян, сообщает пресс-служба МИнобороны РА.
Также обсуждались детали недавнего инцидента в селе Паник Ширакской области Армении. Полковник Стехов выразил сожаление по поводу случившегося и подтвердил готовность российской военной базы быть более внимательной и последовательной в таких вопросах.
Тоноян призвал обратить особое внимание на формирование отношений с населением в ходе деятельности 102-й военной базы.
Министр обороны также отметил, что он прибудет в Паник 22 июля и примет участие в мероприятиях, направленных на устранение последствий инцидента.
В ходе встречи обсуждался ряд вопросов армяно-российского сотрудничества, представляющих двусторонний интерес.
Ранеепремьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что инцидент с российскими военнослужащими в армянском селе Паник, произошедший 17 июля, является провокацией против армяно-российских отношений и суверенитета Армении.
Жители села Паник 17 июля услышали звуки выстрелов и взрывов. Спустя время выяснилось, что авторами выстрелов являются военнослужащие 102-й российской военной базы в Гюмри. Командующий 102-ой российской базой, полковник Владимир Елканов представил министру обороны Армении Давиду Тонояну подробности инцидента. По его словам, согласованное с армянской стороной мероприятие было включено в программу боевой готовности базы на 2018 год. Военнослужащие использовали оружие, стреляли и испытывали взрывчатые вещества на территории села Паник. Соответствующие видео распространились в социальных сетях и вызвали возмущение армянских пользователей. Российская сторона принесла официальные извинения.
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