Google разрабатывает новую операционную систему Fuchsia для замены Android

PanARMENIAN.Net - Корпорация Google несколько лет в полутайном режиме ведет разработку новой операционной системы Fuchsia. Ее создатели надеются однажды заменить с помощью Fuchsia все существующие операционные системы для мобильных устройств и компьютеров, пишет Meduza со ссылкой на агентство Bloomberg.

Fuchsia будет работать на всем — от компьютеров до «умных колонок». По крайней мере, на это рассчитывают разработчики системы: они планируют в течение ближайших трех лет встроить Fuchsia в устройства «умного дома», например, «умные колонки». Следующая их цель — ноутбуки, а через пять лет — операционная система Android на телефонах, планшетах и телевизорах.

Fuchsia с самого начала ориентирована на устройства с голосовым управлением. Как пишет издание, новая операционная система спроектирована так, чтобы лучше справляться с голосовыми взаимодействиями, чем Android. Она изначально рассчитана на разные размеры экранов — чтобы Fuchsia можно было встраивать везде, от телевизоров и автомобилей до холодильников.

Новая система должна помочь Google избавиться от глобальных ошибок Android. Одна из них — обновления: в отличие от айфонов, получающих новые версии iOS практически одновременно, обновленные Android расходятся по телефонам очень медленно. Fuchsia рассчитана на частую установку обновлений, повышающих ее безопасность.

Над Fuchsia работает больше 100 разработчиков Google. Среди них — прославленные инженеры и программисты. Некоторые собеседники Bloomberg полагают, что истинная задача новой системы — увлечь продвинутых разработчиков новой, сложной задачей, чтобы их не переманили конкуренты. Команда разработки Fuchsia существует в полусекретном режиме: сама Google не рассказывает, зачем и какими силами создается система — даже о ее существовании стало известно только из фрагментов кода, опубликованных на GitHub.