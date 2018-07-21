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В Азербайджане вновь перебои с электричеством

В Азербайджане вновь перебои с электричеством
21 июля 2018 - 12:22 AMT

PanARMENIAN.Net - 20 июля в 22:20 в Баку на территории поселка Ахмедлы по неизвестной причине произошел обрыв проводов в результате короткого замыкания на линиях электропередач высокого напряжения.

Как говорится в сообщении ОАО «Азерэнержи», в результате была ограничена подача электроэнергии некоторой части потребителей в Низаминском и Хатаинском районах Баку. Предприятием были приняты оперативные меры для перехода на источники бесперебойного питания, пишет Trend.az.

При этом отмечается, что недостатков в электроснабжении Баку не наблюдалось.

В ночь на 3 июля на трансформаторе одной из подстанций ТЭС в Мингячевире произошла авария, приведшая к прекращению подачи электроэнергии в 39 городах и районах страны, включая Баку и Гянджу.

Ссылки по теме:
Trend.az. «Азерэнержи» о причинах временного сбоя в подаче электроэнергии в Баку
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