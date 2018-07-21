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Facebook заблокировал приложения еще одной компании из-за опасений утечки данных пользователей

Facebook заблокировал приложения еще одной компании из-за опасений утечки данных пользователей
21 июля 2018 - 13:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Facebook проверяет аналитическую фирму Crimson Hexagon из-за опасений утечки данных пользователей. Сотрудничество с ней приостановлено, приложения фирмы в Facebook и Instagram заблокированы.

В частности, обеспокоенность Facebook вызвали контракты компании с правительством США и другими странами на анализ публичных данных пользователей, пишет «Ъ» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации газеты, среди клиентов фирмы были несколько ведомств США, Турции, а также российская некоммерческая организация Фонд развития гражданского общества.

Как отмечает издание, Facebook практически не контролировала то, как фирма использует собранные данные, часть заключенных ею контрактов не были заранее одобрены соцсетью. При этом в аналитической компании заявляли, что обладают крупнейшим хранилищем материалов в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter.

В марте Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica. 1 июля Конгресс США сообщил, что Facebook делился данными пользователей с 52 компаниями.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Facebook заблокировал приложения еще одной компании из-за возможной утечки данных пользователей
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