Посол Японии в РА: Присутствие наших туристов в Армении свидетельствует о безопасности страны
21 июля 2018 - 14:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения является безопасной страной с точки зрения террористических угроз и других проявлений преступности. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Японии в РА Джун Ямада в ходе встречи с директором СНБ РА Артуром Ванецяном.
Посол отметил, что это является результатом эффективной работы системы СНБ. Ямада отметил также, что присутствие японских туристов в Армении свидетельствует о безопасности страны.
Ванецян выразил соболезнования послу в связи с жертвами в результате недавних наводнений в Японии. В ходе встречи директор СНБ выразил готовность сотрудничать со спецслужбами Японии по части обмена информацией и опытом. Был затронут также вопрос о закупке японского специального оборудования для спецслужб.
Директор СНБ выразил надежду, что эта встреча послужит прочным фундаментом для сотрудничества и взаимодействия между спецслужбами Армении и Японии – на благо интересов двух государств.
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