Посол Японии в РА: Присутствие наших туристов в Армении свидетельствует о безопасности страны

PanARMENIAN.Net - Армения является безопасной страной с точки зрения террористических угроз и других проявлений преступности. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Японии в РА Джун Ямада в ходе встречи с директором СНБ РА Артуром Ванецяном.

Посол отметил, что это является результатом эффективной работы системы СНБ. Ямада отметил также, что присутствие японских туристов в Армении свидетельствует о безопасности страны.

Ванецян выразил соболезнования послу в связи с жертвами в результате недавних наводнений в Японии. В ходе встречи директор СНБ выразил готовность сотрудничать со спецслужбами Японии по части обмена информацией и опытом. Был затронут также вопрос о закупке японского специального оборудования для спецслужб.

Директор СНБ выразил надежду, что эта встреча послужит прочным фундаментом для сотрудничества и взаимодействия между спецслужбами Армении и Японии – на благо интересов двух государств.