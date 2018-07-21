За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия в Карабахе около 150 раз
21 июля 2018 - 14:41 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 15 по 21 июля ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 150 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 1300 выстрелов.
Передовые воинские части Армии обороны Арцаха владеют оперативно-тактической обстановкой и продолжают уверенно нести боевое дежурство.
В период с 8 по 14 июля ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 170 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 1500 выстрелов.
Самое значимое
Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини
По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
Сопредседатели представили свои предстоящие планы министрам иностранных дел Армении и Азербайджана
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