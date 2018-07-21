За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия в Карабахе около 150 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 15 по 21 июля ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 150 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 1300 выстрелов.

Передовые воинские части Армии обороны Арцаха владеют оперативно-тактической обстановкой и продолжают уверенно нести боевое дежурство.

В период с 8 по 14 июля ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 170 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 1500 выстрелов.