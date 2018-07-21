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Facebook, Twitter, Google и Microsoft договорились упростить передачу данных пользователей

Facebook, Twitter, Google и Microsoft договорились упростить передачу данных пользователей
21 июля 2018 - 15:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Компании Facebook, Twitter, Google и Microsoft договорились упростить процесс передачи пользователями своих личных данных между онлайн-сервисами, а также улучшить защиту персональной информации. Об этом сообщает блог Facebook.

В рамках проекта передачи данных (Data Transfer Project) компании работают над тем, чтобы позволить пользователям использовать личные данные учетной записи на одном сервисе для входа в приложения других компаний.

«Перемещение данных между любыми двумя сервисами может быть сложным, потому что каждый из них построен по-разному и использует разные типы данных, которые могут потребовать особых настроек конфиденциальности»,— говорится в сообщении, пишет «Ъ».

При этом, говорится в заявлении Facebook, пользователи хотят не только свободно перемещать свои данные из одного сервиса в другой, но и быть уверены, что информация защищена.

В Facebook надеются, что к проекту, который находится на ранней стадии развития, присоединятся и другие участники рынка.

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Kommersant.ru: Крупнейшие интернет-компании договорились упростить передачу данных пользователей
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