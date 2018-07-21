Килиан Мбаппе выиграл чемпионат мира с травмой позвоночника
21 июля 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе доигрывал чемпионат мира 2018 года с травмой позвоночника.
Форвард повредил спину перед полуфинальным матчем с национальной командой Бельгии. Мбаппе шел в душ и совершил неосторожное движение. В результате у футболиста оказались защемлены три позвонка, и спортсмен почувствовал сильную боль, пишет Lenta.ru со ссылкой на L’Equipe.
Отмечается, что благодаря работе врачей сборной Франции Мбаппе смог принять участие в последних двух матчах ЧМ.
16 июля FourFourTweet сообщил, что Мбаппе отказался от денег, заработанных в составе национальной команды на ЧМ-2018, и передал их на благотворительность.
Сборная Франции стала победителем чемпионата мира, обыграв в финале команду Хорватии (4:2), Мбаппе стал автором одного из голов. Всего на мировом первенстве 19-летний нападающий забил четыре мяча и был признан лучшим молодым игроком турнира.
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