Армения полностью получила от РФ вооружение в рамках кредита на $200 млн

PanARMENIAN.Net - ВС Армении полностью получили от России современное вооружение в рамках кредита в размере $200 млн. Об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

«Современное российское вооружение полностью поставлено в рамках кредита на $200 млн. Некоторые виды этого вооружения даже не находятся на вооружении российской армии», - отметил глава оборонного ведомства Армении.

Согласно договору, Армения закупила пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ним, зенитные ракетные комплексы «Игла-С» и ракеты к ним, наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М» и другие виды вооружений.