Армения полностью получила от РФ вооружение в рамках кредита на $200 млн
23 июля 2018 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Армении полностью получили от России современное вооружение в рамках кредита в размере $200 млн. Об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.
«Современное российское вооружение полностью поставлено в рамках кредита на $200 млн. Некоторые виды этого вооружения даже не находятся на вооружении российской армии», - отметил глава оборонного ведомства Армении.
Согласно договору, Армения закупила пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ним, зенитные ракетные комплексы «Игла-С» и ракеты к ним, наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М» и другие виды вооружений.
Самое значимое
Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини
По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
Сопредседатели представили свои предстоящие планы министрам иностранных дел Армении и Азербайджана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Sony разработала первый 48-мегапиксельный сенсор для смартфонов Представители компании говорят, что по своим характеристикам IMX586 существенно превосходит другие сенсоры для мобильных камер
На юге Украины протестующие перекрыли трассу и требуют ремонта дорог Около сотни местных жителей перекрыли трассу, протестуя из-за разбитой дороги, которая соединяет Саратский, Тарутинский и Арцизский районы
Илон Маск выпускает смартфон Смартфон имеет кодовое название Quadra
Теннисистка Гаспарян вышла во второй круг турнира в Наньчане Теннисистка 23 июля переиграла китаянку Сюй Шилинь, пробившуюся в основную сетку турнира через квалификацию, со счетом 6:1, 6:4