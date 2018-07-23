Украинский телеканал рассказал об одной из древнейших армянских церквей Европы

PanARMENIAN.Net - История одной из древнейших армянских церквей Европы была представлена на Одесском телеканале.

Кандидат исторических наук Давид Давтян в эфире «ТРК ОДЕСА» рассказал про уникальные исторические памятники архитектуры Белгород-Днестровского — Армянскую церковь XIV-XV века и Сарматский склеп, находящийся на территории храма, пишет AnalitikaUA.net.

Ранее, исследователями Давидом Давтяном и Андреем Красножоном была опубликована интересная работа об армянских хачкарах и эпитафии средневекового Аккермана (Белгород-Днестровский), которая открывает новую страницу в изучении истории армян региона.

Как известно, в Белгороде-Днестровском находится один из древнейших армянских храмов Восточной Европы – церковь Пресвятой Богородицы.

Культовое сооружение возвращено общине благодаря усилиям иеромонаха Левона Гуляна, при содействии председателя Союза армян Украины Вилена Шатворяна.

Здание церкви было передано согласно решению Одесского областного совета в декабре 2012 года. Восстановительные работы, меценатом которых выступил Феликс Петросян, начались сразу после передачи храма.