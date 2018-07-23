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Стрельба в Торонто: 2 человека погибли, 13 ранены

Стрельба в Торонто: 2 человека погибли, 13 ранены
23 июля 2018 - 11:17 AMT

PanARMENIAN.Net - В крупнейшем городе Канады Торонто в результате стрельбы вечером 22 июля погибли два человека, еще 13 были ранены.

В числе погибших - открывший огонь мужчина, а также молодая женщина, которая скончалась от ранений. От стрельбы пострадала и маленькая девочка, она находится в критическом состоянии, сообщила торонтская полиция в своем микроблоге в Twitter.

Подоплека случившегося пока не выяснена. Начальник полиции Торонто Марк Сондерс заявил, что говорить о возможных мотивах стрелявшего пока рано, пишет Deutsche Welle.

По сообщению телеканала Global News, подозреваемый открыл огонь по полицейским, после чего застрелился сам. Очевидцы слышали около 25 пистолетных выстрелов.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Торонто в результате стрельбы погибли два человека, еще 13 ранены
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