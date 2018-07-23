Стрельба в Торонто: 2 человека погибли, 13 ранены
23 июля 2018 - 11:17 AMT
PanARMENIAN.Net - В крупнейшем городе Канады Торонто в результате стрельбы вечером 22 июля погибли два человека, еще 13 были ранены.
В числе погибших - открывший огонь мужчина, а также молодая женщина, которая скончалась от ранений. От стрельбы пострадала и маленькая девочка, она находится в критическом состоянии, сообщила торонтская полиция в своем микроблоге в Twitter.
Подоплека случившегося пока не выяснена. Начальник полиции Торонто Марк Сондерс заявил, что говорить о возможных мотивах стрелявшего пока рано, пишет Deutsche Welle.
По сообщению телеканала Global News, подозреваемый открыл огонь по полицейским, после чего застрелился сам. Очевидцы слышали около 25 пистолетных выстрелов.
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