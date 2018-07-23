В Ереване впервые пройдет фестиваль Comedy Club: Приедут Мартиросян, Воля, Галустян и другие

PanARMENIAN.Net - 15 и 16 сентября Ереван превратится в столицу юмора: в городе впервые пройдет фестиваль Comedy Club.

В дни празднования 2800-летия Еревана в армянскую столицу приедут все резиденты известного российского юмористического шоу: Павел Воля, Гарик Мартиросян, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Андрей Скороход, Михаил Галустян, Александр Ревва, Зураб Матуа, Андрей Аверин, Дмитрий «Люсёк» Сорокин, Марина Кравец, трио «Смирнов, Иванов, Соболев», Женя Синяков, Дмитрий Грачев и даже группа USB, деятельность которой запрещена на территории РФ и для людей с хорошим музыкальным вкусом.

Главное событие мероприятия – возвращение Мартиросяна. Как отмечают организаторы шоу, последние полгода имя Мартиросяна было окутано мифами и слухами, однако уже в сентябре он вновь выйдет на сцену и вместе с Волей будет общаться с гостями.

«В 2018 году Ереван отмечает свой 2800-летний юбилей. Это невероятный город с открытой душой и богатой историей, и мы рады, что станем частью его большого праздника. У фестивалей Comedy Club широкая география, однако этой осенью мы впервые будем снимать новые выпуски для ТНТ в Армении. По традиции в числе гостей будет много звезд, обязательно приходите и вы! До встречи в Ереване!» - говорит Мартиросян.

«Армения всегда была нам близка, и мы давно хотели в ней выступить. Но не будем забывать, что это все-таки другая страна со своим менталитетом. Поэтому для нас этот фестиваль – творческий вызов. Что еще интересного? Мы подготовим специальную программу и выступим суперполным составом: золотым, серебряным – называйте как хотите»,- отмечает Воля.

Для гостей мероприятия Comedy Club составил специальный гид по Еревану.

«Обращаюсь ко всем любителям вкусно пожрать! Отправляйтесь на площадь Шарля Азнавура, а после этого «уже медленно» двигайтесь в сторону улиц Прошяна и Пароняна. Там найдете отменный хоровац! Это не футболист сборной Хорватии, это шашлык по-армянски! Увидимся, я по-любому буду где-то там!» - советует Харламов.

По словам Сергея Гореликова, есть несколько вещей, которые обязательно нужно сделать в Ереване: «Подняться на вершину Большого Каскада, с которого открывается один из лучших видов на Арарат, спуститься в ущелье реки Раздан, а когда кончатся силы, и разрядится телефон, отправиться уже на другой «Арарат». Не каждый же день можно своими глазами увидеть, как делают настоящий армянский коньяк».

Марина Кравец, в свою очередь, порекомендовала обязательно посетить ереванский блошиный рынок «Вернисаж».

«Неважно, чем вы планируете заполнить свой чемодан – подвесками с гранатом, магнитами с изображением Арарата, антиквариатом или парой ковров. В любом случае отправляйтесь на «Вернисаж», где можно и нужно торговаться. Ведите себя уверенно и проявляйте деловую хватку! Только не стоит одеваться на рынок как на королевскую свадьбу: ваши золотые украшения, дорогая сумка и накидка из горностая вызовут не только несдержанный «ауффь!» у продавца, но и возможное желание сделать наценку побольше, а скидку поменьше»,- отмечает Кравец.

Те, у кого не получится добраться до фестиваля, смогут увидеть спецвыпуски из Армении уже этой осенью на ТНТ.

В августе 2016 года в Ереване состоялся первый концерт известного шоу Comedy Club.На сцене Спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна выступил топовый состав юмористов Comedy Club - Гарик Мартиросян, Гарик Харламов, Тимур Батрудинов, Демис Карибидис, Дмитрий Сорокин, Андрей Скороход при участии группы USB и многих других резидентов лучшего комедийного шоу на российском телевидении.