В Италии вновь протестуют против азербайджанского газопровода
23 июля 2018 - 13:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Мэр итальянского города Меландуньо Марко Потти уверен в приостановке строительства газопровода TAP, по которому азербайджанский газ будет доставлен в Европу. В интервью итальянским журналистам Марко Потти заявил, что в этом его уверили представители партии «Пять звезд», которая входит в правящую коалицию.
Это заявление Марко Потти прозвучало сразу после очередной акции протеста против азербайджанской трубы в итальянской провинции Лечче. По его словам, партия «Пять звезд» внимательно следит за этим вопросом и крайне обеспокоена тем, что строительство газопровода может нанести вред окружающей среде, пишет Haqqin.az.
Потти считает, что судьба газопровода ТАР окончательно не решена из-за экологических проблем и поднятых судебных исков. Представители партии «Пять звезд» также говорят о возможном прекращении строительства.
Мэр Меландуньо также отметил, что президент Италии Сержио Матарелла не ответил на коллективное письмо мэров городов южных провинций, где пройдет газопровод. Однако во время визита в Азербайджан он заявил, что строительство ТАР будет завершено, и газопровод будет введен в эксплуатацию.
В конце марта 2017 года Государственный совет Италии дал разрешение на строительство Трансадриатического газопровода (TAP), которое позволяет не учитывать отрицательное мнение местных властей и фактически дает зеленый свет строительству трубопровода, по которому в Италию должен прийти азербайджанский газ. Высший административный суд Италии также вынес решение о продолжении строительства газопровода, посредством которого азербайджанский газ попадет в Европу.
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