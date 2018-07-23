Армянский зиплайн войдет в десятку самых длинных в мире
23 июля 2018 - 13:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Село Енокаван в Тавушкой области будет связано с парком экстремальных аттракционов Yell Extreme Park посредством нового зиплайна длиной порядка 2400 метров. Об этом сообщил журналистам автор и сооснователь проекта Yell Extreme Park Тигран Чибухчян.
По словам основателя парка, с проектом по строительству самого длинного в мире Zip Line (скоростная трасса для экстремального спуска по стальному канату) возникли технические и инженерные проблемы.
Ранее сообщалось, что его длина составит 2680 м, высота - 200-300 м, продолжительность полета - 3 минуты, максимальная скорость – 120 км/ч. Самый длинный на тот момент в мире Zip Line функционировал в Мексике, его протяженность составляла 2545 метров.
«Возникли проблемы с расчетами из-за неполных топографических данных. Все средства, которые мы собрали через краудфандинговую платформу Indiegogo, были израсходованы на инженерные, архитектурные работы и топографию. Но затем возник ряд проблем, и мы начали искать решения. Пока мы все это делали, в Дубае появился самый длинный зиплайн (2720 метров), а после в Южной Корее. Уже стало неактуальным открывать самый длинный в мире зиплайн», - сказал он, пишет «Новости-Армения».
При этом он отметил, что на данный момент ведется работа над проектом нового зиплайна на другом участке, который будет длиной порядка 2400 метров. В результате, по его словам, Армения войдет в список 10 стран с самым длинным зиплайном в мире.
«Тут уже понятна наша логистика. Мы эту точку открываем через село, чтобы связать его с парком. В любом случае у нас будет длинный зип, но не самый длинный в мире», - сказал он.
Чибухчян добавил, что купившие билеты посредством крауфандинга смогут воспользоваться всеми услугами парка в зависимости от пожертвований и без ограничений по времени.
Он отметил, что в рамках программы предполагается предложить около 20 услуг, в частности будут построены более удобная администрация, фудкорт, аттракцион «рогатка».
Проект Yell Extreme Park был основан в 2015 году в селе Енокаван Тавушской области. Место было выбрано как наиболее соответствующее по климатическим условиям, географическому положению и рельефным особенностям.
Целью проекта является развить приключенческий и экстремальный туризм в Армении, стать крупным центром экстремального туризма в регионе, создать новые рабочие места в приграничных районах, активизировать общественную жизнь и поощрять здоровый образ жизни.
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