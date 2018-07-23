Месут Озил уходит из сборной Германии из-за скандала вокруг фото с Эрдоганом
23 июля 2018 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Футболист Месут Озил заявил об уходе из сборной Германии по футболу.
«С болью в душе и после длительных размышлений, в виду последних событий я больше не буду играть за Германию на международном уровне, пока меня не покидает ощущение расизма и неуважения», - написал Озил в своем микроблоге в Twitter.
Футболист турецкого происхождения признался, что «раньше носил немецкую спортивную форму с такой гордостью и воодушевлением, но теперь это изменилось». Озил отметил, что всегда делал все для своих соратников по команде, тренеров и «хороших людей в Германии», «но если высокопоставленные чиновники Немецкого футбольного союза (DFB) так обращаются со мной, не уважают мои турецкие корни и эгоистично втягивают меня в политическую пропаганду, тогда наступает предел».
«Расизм никогда, никогда не должен быть приемлем», - заключил футболист, пишет Deutsche Welle.
Озил, в частности, рассказал, что пытался объяснить главе Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхарду Гринделю, почему сделал совместное фото с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, из-за которого разгорелся сканадал. Но Гриндель «больше был заинтересован в том, чтобы говорить о своих политических взглядах, и не воспринял всерьез мое мнение», отметил Озил.
Он также заявил, что после чемпионата по футболу в России Гриндель обвинил его в плохом результате сборной ФРГ и снова попросил объяснить свое фото с Эрдоганом. «Я больше не буду служить козлом отпущения для его некомпетентности и неспособности хорошо выполнять свою работу», - написал Озил, подразумевая главу DFB.
Ранее Озил написал, что снимок с Эрдоганом «никак не связан с политикой или выборами», а «был знаком уважения к высшей инстанции в стране моей семьи». Это фото было сделано в середине мая, когда Озил и еще один игрок бундестим - Илкай Гюндоган встретились с Эрдоганом во время предвыборной кампании политика. В Германии из-за снимка футболистов стали критиковать.
В частности, Гриндель заявил, что «футбол и DFB защищают ценности, которые недостаточно уважает господин Эрдоган», и «поэтому нехорошо, что игроки нашей национальной сборной позволили злоупотреблять собой в предвыборных целях».
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