На российской военной базе в Армении начались масштабные учения

PanARMENIAN.Net - Тактические учения с участием более 3000 военнослужащих начались на российской военной базе в Армении. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Подразделения российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении, в рамках тактических учений подняты по сигналу «тревога». Отмечается, что в тактических учениях, которые продлятся до 28 июля в Закавказье, задействовано более 3000 военнослужащих и около 500 единиц техники, в том числе противовоздушной обороны, истребительной, армейской и беспилотной авиации.

Мотострелковые, танковые, разведывательные, артиллерийские и инженерные подразделения базы начали марши в районы проведения учений на полигоны «Камхуд» и «Алагяз».

В ходе выдвижения автомобильных и бронетанковых колонн военнослужащие соединения выполняют задачи противовоздушной обороны от ударов условного противника.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ. Российская Федерация и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. База оснащена зенитно-ракетными комплексами ЗРК С-300В, Бук-М1-2, легкими фронтовыми современными истребителями четвертого поколения МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.