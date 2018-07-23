Историю о спасении детей из пещеры в Таиланде хотят экранизировать уже 6 студий

PanARMENIAN.Net - Министр культуры Таиланда Вира Рожпожчанарат рассказал, что в течение последних недель правительство получило уже шесть заявок от киностудий, пожелавших экранизировать историю о спасении детей из затопленной пещеры. По его словам, на следующей неделе власти создадут специальный комитет, который будет рассматривать и утверждать все предложенные проекты.

Министр не уточнил, какие именно студии планируют снять фильм, но отметил, что пять из них иностранные, еще одна — из Таиланда, пишет Bird in Flight со ссылкой на Variety.

Ранее СМИ сообщали, что известно минимум о двух готовящихся проектах. Над первым работает компания Pure Flix, которая, как правило, специализируется на картинах христианской тематики. Основатель студии Майкл Скотт заявил, что планирует собрать на проект от $30 до $60 миллионов.

Фильм по мотивам спасательной операции намерен снять и американский режиссер Джон М. Чу — он наиболее известен по работе над лентой «Иллюзия обмана 2». В своем твиттере он написал, что не позволит другим голливудским студиям «отбелить» эту историю и рассказать ее, используя белых актеров.

Подростки из тайской футбольной команды и их тренер оказались заблокированы в пещере на севере Таиланда в конце июня — из-за начавшихся ливней. Больше недели спасатели пытались обнаружить их местоположение и лишь 8 июля начали эвакуацию. Спасти удалось всех: и детей, и их тренера. Во время операции погиб один из участвовавших в ней дайверов.