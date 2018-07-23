// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Историю о спасении детей из пещеры в Таиланде хотят экранизировать уже 6 студий

Историю о спасении детей из пещеры в Таиланде хотят экранизировать уже 6 студий
23 июля 2018 - 14:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр культуры Таиланда Вира Рожпожчанарат рассказал, что в течение последних недель правительство получило уже шесть заявок от киностудий, пожелавших экранизировать историю о спасении детей из затопленной пещеры. По его словам, на следующей неделе власти создадут специальный комитет, который будет рассматривать и утверждать все предложенные проекты.

Министр не уточнил, какие именно студии планируют снять фильм, но отметил, что пять из них иностранные, еще одна — из Таиланда, пишет Bird in Flight со ссылкой на Variety.

Ранее СМИ сообщали, что известно минимум о двух готовящихся проектах. Над первым работает компания Pure Flix, которая, как правило, специализируется на картинах христианской тематики. Основатель студии Майкл Скотт заявил, что планирует собрать на проект от $30 до $60 миллионов.

Фильм по мотивам спасательной операции намерен снять и американский режиссер Джон М. Чу — он наиболее известен по работе над лентой «Иллюзия обмана 2». В своем твиттере он написал, что не позволит другим голливудским студиям «отбелить» эту историю и рассказать ее, используя белых актеров.

Подростки из тайской футбольной команды и их тренер оказались заблокированы в пещере на севере Таиланда в конце июня — из-за начавшихся ливней. Больше недели спасатели пытались обнаружить их местоположение и лишь 8 июля начали эвакуацию. Спасти удалось всех: и детей, и их тренера. Во время операции погиб один из участвовавших в ней дайверов.

Ссылки по теме:
Bird in Flight: Историю о спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде хотят экранизировать уже шесть студий
 Самое значимое
Choco Fest 2018: В Ереване в третий раз пройдет фестиваль шоколадаChoco Fest 2018: В Ереване в третий раз пройдет фестиваль шоколада
Для участия в фестивале приглашаются все желающие армянские производители и экспортеры шоколада
Канадский фильм «Еретик» будет полностью сниматься в АрменииКанадский фильм «Еретик» будет полностью сниматься в Армении
Кресло режиссера триллера занял Джон Фэллон, известный по фильмам Американская сила (2014), Смертельная гонка (2008) и пр
Ким Кардашьян получила награду в категории Influencer Award на премии CFDA-2018Ким Кардашьян получила награду в категории Influencer Award на премии CFDA-2018
Принимая награду, Кардашьян пошутила: «Я шокирована присуждением этой фэшн-награды, поскольку я практически все время хожу голой. Но это большая честь для меня».
Partner news
 Статьи
Пабы поднялись на уровень джаза

Сергей Манукян о новых ереванских трендах

 Самое читаемое в разделе
Кинокритики назвали лучший фильм из вселенной Гарри Поттера
Названы самые недооцененные фильмы 2017 года
Кристиан Бэйл - в списке переоцененных актеров 2017 года за роль в фильме про Геноцид армян
«Конец «Игры престолов»: Санса из сериала рассказала о заключительном сезоне
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Sony разработала первый 48-мегапиксельный сенсор для смартфонов Представители компании говорят, что по своим характеристикам IMX586 существенно превосходит другие сенсоры для мобильных камер
Пашинян и Путин обсудили по телефону армяно-российские отношения Собеседники также обменялись мнениями о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС
На юге Украины протестующие перекрыли трассу и требуют ремонта дорог Около сотни местных жителей перекрыли трассу, протестуя из-за разбитой дороги, которая соединяет Саратский, Тарутинский и Арцизский районы
Илон Маск выпускает смартфон Смартфон имеет кодовое название Quadra