// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Конец коммунизму: Парламент Кубы единогласно одобрил проект новой конституции

Конец коммунизму: Парламент Кубы единогласно одобрил проект новой конституции
23 июля 2018 - 15:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Национальная ассамблея народной власти (парламент) Кубы единогласно одобрила проект новой конституции страны, открывающий путь к дальнейшему развитию рыночной экономики и расширяющий права граждан.

Глава государства Мигель Диас-Канель по окончании голосования заявил, что конституционная реформа «усилит сплоченность кубинцев вокруг революции», пишет Deutsche Welle.

Проект новой конституции Кубы, содержащий 224 статьи, уже не ставит целью построение коммунистического общества. Документ легализует частную собственность и открывает путь к легализации однополых браков. Впредь власть в стране будет разделена между главой государства и главой правительства. С этой целью на Кубе вновь вводится должность премьер-министра.

Правящая на Кубе Коммунистическая партия уже одобрила проект новой конституции, которая придет на смену Основному закону, принятому в 1976 году. С 13 августа - дня рождения покойного лидера кубинской революции Фиделя Кастро - и до 15 октября этот документ вынесут на всенародное обсуждение.

Мигель Диас-Канель призвал сограждан активно и осмысленно обсудить проект новой конституции, который, по его словам, отражает «сегодняшний день и будущее отечества». Он подчеркнул, что каждый кубинец может свободно высказывать свое мнение.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Парламент Кубы единогласно одобрил проект новой конституции
 Самое значимое
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Известный повар Энтони Бурден покончил с собойИзвестный повар Энтони Бурден покончил с собой
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Азербайджанский «Гладиатор»: Для Алиева уложили асфальт до пшеничного поля, чтобы он потрогал колосья
Трамп: Россия должна вернуться в G8
В Москве заболеваемость ВИЧ выросла на 20%
Азербайджан показал белорусские «Полонезы» и израильские ОТРК LORA
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Sony разработала первый 48-мегапиксельный сенсор для смартфонов Представители компании говорят, что по своим характеристикам IMX586 существенно превосходит другие сенсоры для мобильных камер
Пашинян и Путин обсудили по телефону армяно-российские отношения Собеседники также обменялись мнениями о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС
Илон Маск выпускает смартфон Смартфон имеет кодовое название Quadra
Теннисистка Гаспарян вышла во второй круг турнира в Наньчане Теннисистка 23 июля переиграла китаянку Сюй Шилинь, пробившуюся в основную сетку турнира через квалификацию, со счетом 6:1, 6:4