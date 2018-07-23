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24 июля Землю накроет магнитная буря первого уровня

24 июля Землю накроет магнитная буря первого уровня
23 июля 2018 - 16:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале накроет Землю 24 июля, следует из данных лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Согласно прогнозам, буря начнется с 07:00 (по Еревану), магнитосфера будет оставаться возбужденной примерно до полудня, пишет РИА Новости.

Магнитные бури, классифицированные как событие уровня G1 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.

Предыдущие бури произошли 28 июня, 6 и 7 мая, а самая крупная с начала 2018 года — 20 апреля. До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедший в ночь с 18 на 19 марта по московскому времени, однако продолжительность максимальной фазы тогда составила лишь около 2,5 часа, отмечают астрономы.

Прохождение Земли через потоки солнечного ветра такой ширины не является исключительным событием и часто наблюдается вблизи минимума солнечной активности. Это связано с тем, что в минимуме солнечного цикла существенно ослабляется магнитное поле Солнца, и оно частично утрачивает свои способности по удержанию солнечной плазмы вблизи поверхности звезды. В результате заметно вырастает скорость и плотность убегающих от Солнца потоков вещества, которые и образуют солнечный ветер. Несколько таких продолжительных серий геомагнитных возмущений наблюдалось в прошлом году на стадии перехода в солнечный минимум.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Астрономы предупредили о магнитной буре 24 июля
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