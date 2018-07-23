Теннисистка Гаспарян вышла во второй круг турнира в Наньчане
23 июля 2018 - 17:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская теннисистка армянского происхождения Маргарита Гаспарян преодолела барьер первого раунда на теннисном турнире в Наньчане (Китай), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Теннисистка 23 июля переиграла китаянку Сюй Шилинь, пробившуюся в основную сетку турнира через квалификацию, со счетом 6:1, 6:4. Поединок продолжался 1 час 23 минуты. Гаспарян сделала пять эйсов и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов, пишет «Р-Спорт».
Гаспарян в следующем круге сыграет с победительницей матча между первой ракеткой турнира китаянкой Чжэн Шуай и немкой Сабиной Лисицки.
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Помимо армянина, в пятерку входят защитник Эктор Бельерин, полузащитник Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий Александр Ляказетт и полузащитник Гранит Джака
Соперником Далакяна был Сиричаи Тайен (50-4, 35 КО) из Таиланда. Далакян выиграл техническим нокаутом в 8-м раунде.
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