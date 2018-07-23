Теннисистка Гаспарян вышла во второй круг турнира в Наньчане

PanARMENIAN.Net - Российская теннисистка армянского происхождения Маргарита Гаспарян преодолела барьер первого раунда на теннисном турнире в Наньчане (Китай), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Теннисистка 23 июля переиграла китаянку Сюй Шилинь, пробившуюся в основную сетку турнира через квалификацию, со счетом 6:1, 6:4. Поединок продолжался 1 час 23 минуты. Гаспарян сделала пять эйсов и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов, пишет «Р-Спорт».

Гаспарян в следующем круге сыграет с победительницей матча между первой ракеткой турнира китаянкой Чжэн Шуай и немкой Сабиной Лисицки.