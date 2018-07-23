На юге Украины протестующие перекрыли трассу и требуют ремонта дорог

PanARMENIAN.Net - Протестующие перекрыли трассу Одесса-Рени на юге Украины возле населенного пункта Сарата.

Около сотни местных жителей перекрыли трассу, протестуя из-за разбитой дороги, которая соединяет Саратский, Тарутинский и Арцизский районы, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «112 Украина».

По данным телеканала, участники акции заявили, что дороги ремонтируют частично и некачественно, уже через год после ремонта на них снова появляются глубокие ямы, которые затрудняют проезд на участках. Главное требование протестующих — выделение местными властями средств на ремонт дорожного полотна.

Также протестующие заявили, что в случае невыполнения их требований будут настаивать на отставке ответственных за ремонт дорог чиновников.