На юге Украины протестующие перекрыли трассу и требуют ремонта дорог
23 июля 2018 - 17:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Протестующие перекрыли трассу Одесса-Рени на юге Украины возле населенного пункта Сарата.
Около сотни местных жителей перекрыли трассу, протестуя из-за разбитой дороги, которая соединяет Саратский, Тарутинский и Арцизский районы, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «112 Украина».
По данным телеканала, участники акции заявили, что дороги ремонтируют частично и некачественно, уже через год после ремонта на них снова появляются глубокие ямы, которые затрудняют проезд на участках. Главное требование протестующих — выделение местными властями средств на ремонт дорожного полотна.
Также протестующие заявили, что в случае невыполнения их требований будут настаивать на отставке ответственных за ремонт дорог чиновников.
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