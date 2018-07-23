Пашинян и Путин обсудили по телефону армяно-российские отношения

PanARMENIAN.Net - 23 июля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба премьера РА.

Лидеры Армении и России обсудили ряд вопросов, связанных с повесткой дня армяно-российских союзнических отношений.

Собеседники также обменялись мнениями о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).