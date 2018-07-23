Пашинян и Путин обсудили по телефону армяно-российские отношения
23 июля 2018 - 17:52 AMT
PanARMENIAN.Net - 23 июля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба премьера РА.
Лидеры Армении и России обсудили ряд вопросов, связанных с повесткой дня армяно-российских союзнических отношений.
Собеседники также обменялись мнениями о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини
По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
Сопредседатели представили свои предстоящие планы министрам иностранных дел Армении и Азербайджана
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