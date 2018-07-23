Sony разработала первый 48-мегапиксельный сенсор для смартфонов
23 июля 2018 - 18:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Sony разработала первый в мире 48-мегапиксельный сенсор для смартфонов, который при этом умещается в 8-миллиметровый чип.
Представители компании говорят, что по своим характеристикам IMX586 существенно превосходит другие сенсоры для мобильных камер, а по некоторым параметрам оказывается даже лучше, чем полноценные фотоаппараты топ-уровня, пишет Bird in Flight со ссылкой на Engadget.
Как правило, повышение количества пикселей хоть и позволяет существенно увеличить разрешение изображения, но при этом оборачивается неудобствами при съемке в условиях плохого освещения. В Sony утверждают, что им удалось решить эту проблему благодаря технологии Quad Bayer. Она совмещает четыре соседних пикселя в один, что позволяет увеличить количество света: разрешение сенсора снижается в четыре раза — до 12 мегапикселей, — но при этом фотографии получаются «яркими и бесшумными».
Новая технология процессинга также существенно улучшит возможности съемки слоумоушен-видео: 4K-видео можно будет записывать на скорости 90 кадров в секунду, а FullHD-видео — на скорости 240 кадров в секунду.
Выпуск сенсоров IMX586 начнется уже в сентябре. Предположительно, сначала Sony оснастит им собственные новинки, а уже затем приобретать сенсор смогут и другие производители смартфонов.
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