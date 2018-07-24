Члены группы «Сасна црер» создадут партию

PanARMENIAN.Net - Члены гражданского движения «Учредительный парламент» и захватившей полк ППС в Ереване группы «Сасна црер» создадут партию. С таким заявлением выступили «Учредительный парламент» и «Сасна црер».

«В целях участия в предстоящих внеочередных выборах Национального собрания РА организация «Учредительный парламент и члены группировки «Сасна црер» инициируют процесс создания партии»,- говорится в совместном заявлении.

Вооруженная группа «Сасна црер» (Неистовые из сасуна) 17 июля 2016 года захватила полк ППС полиции в Ереване, требуя освободить содержащегося под арестом участника карабахской войны Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия. Группа удерживала здание полка 2 недели. 31 июля «Сасна црер» сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. В перестрелках с полицией были ранены также многие участники группы.