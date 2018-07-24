Ереван - в топ-5 популярных у россиян летних путешествий в города стран СНГ
24 июля 2018 - 11:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереван входит в топ-5 летних путешествий в города стран СНГ, популярных у туристов из России. Соответствующий рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат.
Так, Баку в Азербайджане, Минск в Беларуси, Алматы в Казахстане, Ереван в Армении, Астана в Казахстане, Бишкек в Кыргызстане, Ташкент в Узбекистане, Кишинев в Молдове, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане входят в первую десятку городов СНГ, популярных у российских туристов этим летом.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок летом.
По данным агентства, туристы приезжают в города СНГ летом в среднем на два дня и затем отдыхают на курортах.
В среднем, российские туристы тратят на отдых в городах и курортах стран СНГ от $50 до $100 в сутки на проживание и питание.
Самые недорогие летние туры в СНГ выбирают в Кишинев и Бишкек, а для туров выходного дня и шопинга лидируют Баку и Астана.
Самое значимое
Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини
По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
Сопредседатели представили свои предстоящие планы министрам иностранных дел Армении и Азербайджана
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