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В Азербайджане арестовали включившего армянскую песню диджея

В Азербайджане арестовали включившего армянскую песню диджея
24 июля 2018 - 12:10 AMT

PanARMENIAN.Net - В азербайджанском поселке Набрань арестовали диджея, который во время мероприятия поставил армянскую песню. Случай произошел 21 июля в местном центре отдыха «Малибу».

По жалобам граждан в зону отдыха прибыли сотрудники отдела полиции Худатского района, пишет Median.Az cо ссылкой на Yenicag.az.

Отмечается, что музыка была приостановлена полицией при личном участии начальника управления полиции Худатского района Фахраддина Гаджиева.

Нагиев Абдул Халиг оглы, выступавший в качестве DJ в центре отдыха, был окружен сотрудниками полиции. В результате, Нагиев, оказывавший сопротивление полиции, был задержан и доставлен в полицейский участок, отмечает издание.

По словам DJ, он взял музыку c компьютера начальника развлекательного центра «Малибу».

Нагиев Абдул Халиг оглы был арестован на 10 суток по решению Хачмазского районного суда.

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