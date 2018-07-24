BBC: Кто и зачем проводит загадочные протесты в Азербайджане

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане прошли две самые странные акции протеста, от которых открещиваются и оппозиция, и религиозные лидеры. В Гяндже были убиты два высокопоставленных полицейских и один предполагаемый преступник, тяжело ранен глава города. Впоследствии в обоих городах арестовали десятки людей, пишет BBC.

Власти обвиняют во всем в первую очередь радикальных исламистов, а заодно оппозицию и иностранные силы. При этом несостоявшиеся беспорядки в Сумгаите, состоявшиеся в Гяндже, и покушение на главу исполнительной власти города оставили такое количество вопросов, что в версию властей мало кто верит.

«Вечером 15 в 20:00 все выходим на улицу! Группами подходим к исполнительной власти! Пусть все возьмут с собой холодное оружие - цепи, железки, ножи». Автор этого призыва и поддерживавшие его комментаторы несколько раз меняли имена, а потом и вовсе удалили свои страницы. Акция в Сумгаите намечалась на 20:00 15 июля, но уже утром здание городской исполнительной власти было оцеплено полицией и внутренними войсками.

Как рассказал изданию один из очевидцев, люди в масках и с оружием заняли даже здание Сумгаитского драматического театра, который находится на той же площади. Полиция приказала некоторым близлежащим ресторанам и кафе временно закрыться, а улицы, ведущие к зданию администрации, были перекрыты. Оцепление сняли только после девяти вечера.

Жители Сумгаита называют эту историю очень странной, а некоторые - провокацией. По словам местных жителей, распространявшийся в соцсетях текст не содержал конкретных лозунгов.Тем не менее МВД объявило о 18 задержанных, не назвав их имен.

Несостоявшейся сумгаитской акции предшествовала другая. 10 июля в городе Гянджа на западе Азербайджана на улицы внезапно вышли десятки людей. Азербайджанские власти говорят, что оба события - звенья одной цепи.

«Происшествие в Гяндже выглядит еще страннее, особенно для тех, кто следит за протестным движением в Азербайджане. На предыдущих протестах были явные лозунги и требования, были известны лидеры и организаторы. В Гяндже ничего этого не было. За несколько дней до событий в сети и по СМС стали распространяться призывы выйти к зданию местной исполнительной власти. В итоге в назначенный день там собралось около 200 человек»,- рассказывает издание.

За порядком следили несколько десятков полицейских. Как рассказали очевидцы, невдалеке стояла машина с солдатами внутренних войск, но они вмешались только после того, как трое полицейских получили ножевые ранения. Двое в итоге скончались от ран.

Выживший после ранений старший лейтенант Самир Байрамов рассказывает, что никаких протестных высказываний не было, на площади оказались молодые и бородатые люди, кричавшие только «Аллаху акбар». О том, что протестующие ничего другого не скандировали и не требовали, рассказали и другие очевидцы.

В последующие дни в Гяндже были арестованы десятки людей. В город ввели внутренние войска, в гостинице на площади, где погибли полицейские, разместился спецназ в масках и с оружием. Два дня в городе был отключен мобильный интернет. В Гяндже провели экстренное совещание глав основных силовых ведомств, после которого была озвучена версия об исламистском факторе.

Некоторые в протестах усматривают исламистский фактор, другие его исключают. Не все верят в официальную версию. Представители оппозиции уже говорили, что никогда не проводят акций, о которых открыто не объявляют заранее, и назвали произошедшее в Гяндже провокацией.