Министр обороны НКР: Рост напряженности на передовой в Карабахе возможен в сентябре-октябре
24 июля 2018 - 14:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Рост напряженности на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск возможен в сентябре-октябре 2018 года. Об этом заявил 24 июля журналистам министр обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Левон Мнацаканян.
По его словам, Азербайджан, как и прежде, продолжил в этом году свои милитаристские заявления.
«В Азербайджане открыто заявляют, что единственный путь решения конфликта – военный. Это было озвучено по случаю праздника столетия создания Азербайджанской демократической республики, на котором присутствовали гости из различных стран», - заявил Мнацаканян, пишет Aysor.am.
По его словам, с марта 2018 года противник активизировался. «Были проведены бронетанковые военные учения, а также отдельные учения», - отметил Мнацаканян.
Он заявил, что все действия противника находились под контролем.
«Мы сделали соответствующие выводы, дали указания», - сказал командующий Армией обороны.
По его словам, в отличие от прошлых лет стали более частыми и полеты боевой авиации.
«В сфере соблюдения режима прекращения огня у нас наблюдается резкое сокращение во всех направлениях, можно сказать, что нарушения бывают только из стрелкового оружия. В целом, анализируя, можем сказать, что ситуация на передовой линии стабильно спокойная, но полна опасности перерасти от локальных случаев к широкомасштабным действиям», - сказал он.
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Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини
По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
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