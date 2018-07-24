Министр обороны НКР: Рост напряженности на передовой в Карабахе возможен в сентябре-октябре

PanARMENIAN.Net - Рост напряженности на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск возможен в сентябре-октябре 2018 года. Об этом заявил 24 июля журналистам министр обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Левон Мнацаканян.

По его словам, Азербайджан, как и прежде, продолжил в этом году свои милитаристские заявления.

«В Азербайджане открыто заявляют, что единственный путь решения конфликта – военный. Это было озвучено по случаю праздника столетия создания Азербайджанской демократической республики, на котором присутствовали гости из различных стран», - заявил Мнацаканян, пишет Aysor.am.

По его словам, с марта 2018 года противник активизировался. «Были проведены бронетанковые военные учения, а также отдельные учения», - отметил Мнацаканян.

Он заявил, что все действия противника находились под контролем.

«Мы сделали соответствующие выводы, дали указания», - сказал командующий Армией обороны.

По его словам, в отличие от прошлых лет стали более частыми и полеты боевой авиации.

«В сфере соблюдения режима прекращения огня у нас наблюдается резкое сокращение во всех направлениях, можно сказать, что нарушения бывают только из стрелкового оружия. В целом, анализируя, можем сказать, что ситуация на передовой линии стабильно спокойная, но полна опасности перерасти от локальных случаев к широкомасштабным действиям», - сказал он.

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