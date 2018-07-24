Посольство РА: В результате пожаров в Греции пострадавших армян нет

PanARMENIAN.Net - По предварительным данным, армяне и граждане Армении не пострадали в результате бушующих в Греции лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в Греции.

В связи с пожарами в Аттике и других районах Греции в диппредставительстве открыли «горячую линию» для граждан Армении, которые могли пострадать.

«При наличии информации о жертвах или пострадавших просим позвонить по следующим номерам: (+30) 2106831130 или (+30) 6989479827», – говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что посольство Армении находится в постоянном контакте с местными властями и представителями армянской общины.

Число погибших в результате сильных пожаров, вспыхнувших неподалеку от Афин, возросло до 48 человек. Тела погибших были обнаружены утром 24 июля рядом с пляжем курортного района Мати к востоку от Афин. Из-за пожаров еще по меньшей мере 69 человек были госпитализированы, многие из них находятся в тяжелом состоянии.