Посольство РА: В результате пожаров в Греции пострадавших армян нет
24 июля 2018 - 13:33 AMT
PanARMENIAN.Net - По предварительным данным, армяне и граждане Армении не пострадали в результате бушующих в Греции лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в Греции.
В связи с пожарами в Аттике и других районах Греции в диппредставительстве открыли «горячую линию» для граждан Армении, которые могли пострадать.
«При наличии информации о жертвах или пострадавших просим позвонить по следующим номерам: (+30) 2106831130 или (+30) 6989479827», – говорится в сообщении посольства.
Отмечается, что посольство Армении находится в постоянном контакте с местными властями и представителями армянской общины.
Число погибших в результате сильных пожаров, вспыхнувших неподалеку от Афин, возросло до 48 человек. Тела погибших были обнаружены утром 24 июля рядом с пляжем курортного района Мати к востоку от Афин. Из-за пожаров еще по меньшей мере 69 человек были госпитализированы, многие из них находятся в тяжелом состоянии.
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