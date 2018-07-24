Глава Минобороны НКР: Если возникнет необходимость, нанесем удар по Мингечаурской ГЭС

PanARMENIAN.Net - Армия обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) незамедлительно нанесет удар по Мингечаурской ГЭС (Азербайджан), если возникнет такая необходимость. Об этом заявил глава Минобороны НКР Левон Мнацаканян 24 июля на пресс-конференции в Степанакерте.

Мнацаканян сообщил, что Мингечаурская ГЭС как цель включена в тактические планы Армии обороны НКР.

«Военное искусство требует нанесения ударов по подобным и военным объектам. Это причинит урон экономике и исключит возможность обеспечения ВС противника соответствующими ресурсами. Этот объект входит в наши планы», — отметил Мнацаканян, пишет Sputnik Армения.

Все зависит от того, возникнет ли такая необходимость, пока ее нет, добавил генерал-лейтенант.

Что касается приобретения Азербайджаном зарубежных вооружений – белорусских «Полонез», чешских «Дана» и израильских LORA, то, как отметил Мнацаканян, армянской стороне есть чем ответить.

«Похожее оружие есть у наших Вооруженных сил. Возможности поражения такие же, какие у Азербайджана. У нас есть не только одинаковые возможности, но и способность более прицельного огня», — подчеркнул командующий Армией обороны Арцаха.

Азербайджан активно закупает современное вооружение у целого ряда зарубежных государств. В частности, в последнее время распространились сообщения о закупке оружия в Белоруссии, Израиле, странах Восточной Европы.