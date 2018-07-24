Глава Минобороны НКР: Если возникнет необходимость, нанесем удар по Мингечаурской ГЭС
24 июля 2018 - 13:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Армия обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) незамедлительно нанесет удар по Мингечаурской ГЭС (Азербайджан), если возникнет такая необходимость. Об этом заявил глава Минобороны НКР Левон Мнацаканян 24 июля на пресс-конференции в Степанакерте.
Мнацаканян сообщил, что Мингечаурская ГЭС как цель включена в тактические планы Армии обороны НКР.
«Военное искусство требует нанесения ударов по подобным и военным объектам. Это причинит урон экономике и исключит возможность обеспечения ВС противника соответствующими ресурсами. Этот объект входит в наши планы», — отметил Мнацаканян, пишет Sputnik Армения.
Все зависит от того, возникнет ли такая необходимость, пока ее нет, добавил генерал-лейтенант.
Что касается приобретения Азербайджаном зарубежных вооружений – белорусских «Полонез», чешских «Дана» и израильских LORA, то, как отметил Мнацаканян, армянской стороне есть чем ответить.
«Похожее оружие есть у наших Вооруженных сил. Возможности поражения такие же, какие у Азербайджана. У нас есть не только одинаковые возможности, но и способность более прицельного огня», — подчеркнул командующий Армией обороны Арцаха.
Азербайджан активно закупает современное вооружение у целого ряда зарубежных государств. В частности, в последнее время распространились сообщения о закупке оружия в Белоруссии, Израиле, странах Восточной Европы.
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Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини
По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
Сопредседатели представили свои предстоящие планы министрам иностранных дел Армении и Азербайджана
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