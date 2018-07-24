Конгрессмены США призвали Трампа встретиться с Пашиняном
24 июля 2018 - 16:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Сопредседатели комитета по армянским вопросам Конгресса США начали сбор подписей, чтобы направить письмо президенту США Дональду Трампу с призывом встретиться с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).
Инициаторами проекта являются сопредседатели комитета по армянским вопросам Конгресса США - Фрэнк Паллоне, Джеки Спиер, Дейв Тротт, Дэвид Валадао, а также заместители Гус Бирилакис и Адам Шифф. В своем письме к коллегам они, в частности, пишут о том, что с момента своего избрания парламентом на должность премьер-министра, Никол Пашинян посвятил себя решению проблем Армении как внутри страны, так и на международной арене.
Члены организации надеются на встречу глав США и Армении в ходе саммита Генассамблеи ООН, который состоится в сентябре в Нью-Йорке. Данная встреча может привести к расширению американо-армянского диалога и дальнейшей международной экономической интеграции Армении, а также росту двухсторонней торговли и инвестиций.
Самое значимое
Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини
По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
Сопредседатели представили свои предстоящие планы министрам иностранных дел Армении и Азербайджана
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