Конгрессмены США призвали Трампа встретиться с Пашиняном

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели комитета по армянским вопросам Конгресса США начали сбор подписей, чтобы направить письмо президенту США Дональду Трампу с призывом встретиться с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

Инициаторами проекта являются сопредседатели комитета по армянским вопросам Конгресса США - Фрэнк Паллоне, Джеки Спиер, Дейв Тротт, Дэвид Валадао, а также заместители Гус Бирилакис и Адам Шифф. В своем письме к коллегам они, в частности, пишут о том, что с момента своего избрания парламентом на должность премьер-министра, Никол Пашинян посвятил себя решению проблем Армении как внутри страны, так и на международной арене.

Члены организации надеются на встречу глав США и Армении в ходе саммита Генассамблеи ООН, который состоится в сентябре в Нью-Йорке. Данная встреча может привести к расширению американо-армянского диалога и дальнейшей международной экономической интеграции Армении, а также росту двухсторонней торговли и инвестиций.