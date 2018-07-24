Азербайджанцы возмущены возможным приездом певицы Зары в Баку: У нее армянская фамилия
24 июля 2018 - 15:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Возможный приезд в Баку российской певицы Зары Мгоян вызвал в азербайджанском сегменте Facebook скандал, не утихающий уже несколько дней. Причина в том, что Зара носит «армянскую» фамилию и поет песню «Моя Армения».
В социальной сети распространилась информация о том, что певицу пригласили на музыкальный фестиваль «Жара», главный организатор которого – российский певец азербайджанского происхождения, сын крупного предпринимателя и бывший зять президента Азербайджана Эмин Агаларов, пишет Jam-news.net.
Зара в Азербайджане нежеланный гость, потому что ее посты в Instagram однозначно говорят о поддержке позиции Армении.
Комментарии в Facebook варьируются от крайне агрессивных до ироничных: «Пусть будет стыдно и тем, кто приглашает в Баку армянскую певицу, и тем, кто это допускает! Какой позор!»; «Будьте прокляты, предатели родины!»; «Давайте лучше Сержа Танкяна и группу SOAD!».
Основной аргумент в защиту Зары – то, что по национальности она не армянка, а езидка (езиды – курдская этноконфессиональная группа). Именно в этом духе высказался в своей статье проправительственный сайт 1news.
Фестиваль пройдет с 26 по 29 июля.
До этого в Баку приезжали певцы Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова, имеющие армянские корни. Темой для обсуждения в таких случаях становится не только этническая принадлежность, но и поведение гостя и его позиция относительно карабахского конфликта. Например, когда российский певец Сосо Павлиашвили приехал в Баку с концертом в 2016 году, азербайджанскую общественность возмутили его заявления о том, что он «ездил в Карабах и будет ездить». Тем не менее, концерт прошел при аншлаге.
А вот армянских боксеров, приехавших в 2011 году на чемпионат мира, в буквальном смысле, пытались забросать камнями.
Самое значимое
Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини
По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
Сопредседатели представили свои предстоящие планы министрам иностранных дел Армении и Азербайджана
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