Католикос Гарегин II и президент Армении выразили соболезнования народу Греции

PanARMENIAN.Net - Католикос всех армян Гарегин II и президент Армении Армен Саркисян выразили соболезнования народу Греции в связи с бушующими вблизи Афин лесными пожарами, унесшимы жизни десятков человек.

Так, Гарегин II направил телеграмму соболезнования архиепископу Афин и всей Греции Иерониму. Католикос от имени Верховного Духовного совета выразил соболезнования греческому народу и семьям погибших.

Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Греции Прокопису Павлопулосу в связи с трагическими последствиями лесных пожаров.

Президент Армении выразил глубокие соболезнования и поддержку президенту и дружественному народу Греции, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления, а родным погибших – стойкости и мужества духа.

Пожары в окрестностях Афин унесли жизни минимум 60 человек, госпитализированы 156 взрослых и 16 детей. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас 24 июля объявил трехдневный траур.

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