ВС Израиля сбили сирийский самолет в районе Голанских высот

PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Израиля сбили сирийский самолет в районе Голанских высот.

По словам представителя Армии обороны Израиля, самолет российского производства «Сухой» вторгся на 2 км в воздушное пространство Израиля и был сбит двумя ракетами «земля - воздух» комплекса Patriot. Очевидцы видели старт ракет из района Цфата на севере Израиля и взрыв в воздухе, пишут «Ведомости» со ссылкой на газету Haaretz.

Тип сбитого самолета сначала не уточнялся, но, по данным наблюдателей, это мог быть Су-24 или Су-22 правительственных сил Сирии. По информации Sky News Arabic, самолет упал в Сирии в районе Ярмук. Позднее Минобороны Сирии подтвердило, что сбит истребитель-бомбардировщик Су-22М4 (экспортная версия советского Су-17М4). Пилот самолета, вероятно, захвачен боевиками запрещенной в России террористической организации ИГ.

Это первый с 2014 г. инцидент, когда над Израилем был сбит сирийский пилотируемый самолет. В сентябре 2014 г. ВС Израиля уничтожили сирийский бомбардировщик Су-24.