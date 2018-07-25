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Мамедъяров: Встреча глав МИД Армении и Азербайджана запланирована в сентябре

Мамедъяров: Встреча глав МИД Армении и Азербайджана запланирована в сентябре
25 июля 2018 - 10:35 AMT

PanARMENIAN.Net - В сентябре запланирована встреча главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна с его азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. Об этом заявил глава МИД Азербайджана.

«Да, встреча планируется. Нужно время для сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Есть предложение о встрече в рамках Генассамблеи ООН или же раньше. В сентябре планируется. Мы ко встрече готовы», — заявил Мамедъяров на пресс-конференции в Баку, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян сообщил изданию, что Ереван получил предложение о новой встрече глав МИД Армении и Азербайджана, но ее сроки пока окончательно не согласованы.

«Сопредседатели (Минской группы ОБСЕ — ред.) предложили провести еще одну встречу министров. Когда будут окончательно согласованы сроки и место встречи, мы об этом сообщим заранее», — сказал Балаян.

Первая встреча Мамедъярова и Мнацаканяна прошла 11 июля в Брюсселе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от США).

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Ria.ru: Глава МИД Азербайджана заявил о планируемой встрече с коллегой из Армении
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