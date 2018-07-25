Мамедъяров: Встреча глав МИД Армении и Азербайджана запланирована в сентябре
25 июля 2018 - 10:35 AMT
PanARMENIAN.Net - В сентябре запланирована встреча главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна с его азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. Об этом заявил глава МИД Азербайджана.
«Да, встреча планируется. Нужно время для сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Есть предложение о встрече в рамках Генассамблеи ООН или же раньше. В сентябре планируется. Мы ко встрече готовы», — заявил Мамедъяров на пресс-конференции в Баку, пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян сообщил изданию, что Ереван получил предложение о новой встрече глав МИД Армении и Азербайджана, но ее сроки пока окончательно не согласованы.
«Сопредседатели (Минской группы ОБСЕ — ред.) предложили провести еще одну встречу министров. Когда будут окончательно согласованы сроки и место встречи, мы об этом сообщим заранее», — сказал Балаян.
Первая встреча Мамедъярова и Мнацаканяна прошла 11 июля в Брюсселе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от США).
Самое значимое
Мнацаканян сообщил, что Мингечаурская ГЭС как цель включена в тактические планы Армии обороны
Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини
По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
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