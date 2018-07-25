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ФИФА включила Роналду, Месси, Модрича и других в список номинатов на звание футболиста года

ФИФА включила Роналду, Месси, Модрича и других в список номинатов на звание футболиста года
25 июля 2018 - 11:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (FIFA) представила список номинатов на звание лучшего футболиста 2018 года.

Так, в список номинантов попали: Криштиану Роналду (Португалия), Кевин Де Брейне (Бельгия), Антуан Гризманн (Франция), Эден Азар (Бельгия), Гарри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Лука Модрич (Хорватия), Мохамед Салах (Египет), Рафаэл Варан (Франция).

Игроки подбирались с учетом их выступлений за период с 3 июля 2017-го по 15 июля 2018 года.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 24 сентября в Лондоне.

Ранее ФИФА представила список номинатов на звание лучшего футбольного тренера 2018 года.

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