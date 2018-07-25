Samsung может вскоре выпустить игровой смартфон
25 июля 2018 - 11:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Samsung может вскоре выпустить собственный игровой смартфон.
Samsung сейчас ведет разработку смартфона, ориентированного именно на игры, пишет Ferra.ru со ссылкой на китайский источник.
Ранее источник оказывался корректен в своих предсказаниях относительно продукции Samsung.
После успеха Razer Phone в 2017 году все больше производителей направляют свое внимание на игровой сегмент смартфонов. Xiaomi Black Shark и Nubia Red Magic уже доступны в магазинах, а ASUS ROG Phone еще только был представлен в июне. Также на недавней пресс-конференции глава тайваньского подразделения HTC намекнул на подготовку игрового смартфона.
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