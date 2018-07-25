Samsung может вскоре выпустить игровой смартфон

PanARMENIAN.Net - Компания Samsung может вскоре выпустить собственный игровой смартфон.

Samsung сейчас ведет разработку смартфона, ориентированного именно на игры, пишет Ferra.ru со ссылкой на китайский источник.

Ранее источник оказывался корректен в своих предсказаниях относительно продукции Samsung.

После успеха Razer Phone в 2017 году все больше производителей направляют свое внимание на игровой сегмент смартфонов. Xiaomi Black Shark и Nubia Red Magic уже доступны в магазинах, а ASUS ROG Phone еще только был представлен в июне. Также на недавней пресс-конференции глава тайваньского подразделения HTC намекнул на подготовку игрового смартфона.