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Samsung может вскоре выпустить игровой смартфон

Samsung может вскоре выпустить игровой смартфон
25 июля 2018 - 11:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Samsung может вскоре выпустить собственный игровой смартфон.

Samsung сейчас ведет разработку смартфона, ориентированного именно на игры, пишет Ferra.ru со ссылкой на китайский источник.

Ранее источник оказывался корректен в своих предсказаниях относительно продукции Samsung.

После успеха Razer Phone в 2017 году все больше производителей направляют свое внимание на игровой сегмент смартфонов. Xiaomi Black Shark и Nubia Red Magic уже доступны в магазинах, а ASUS ROG Phone еще только был представлен в июне. Также на недавней пресс-конференции глава тайваньского подразделения HTC намекнул на подготовку игрового смартфона.

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Ferra.ru: Samsung может выпустить игровой смартфон
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