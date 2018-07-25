На армяно-турецкой границе задержана группа нарушителей - граждан Афганистана

PanARMENIAN.Net - Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения задержали 5 нарушителей на армяно-турецкой границе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что российские пограничники на участке Арташатского пограничного отряда пресекли деятельность преступной группы, которая пыталась незаконно проникнуть в Армению.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны 5 граждан Исламской Республики Афганистан.

Нарушители в установленном законодательством порядке переданы в правоохранительные органы Республики Армения. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия.