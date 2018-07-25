На армяно-турецкой границе задержана группа нарушителей - граждан Афганистана
25 июля 2018 - 14:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения задержали 5 нарушителей на армяно-турецкой границе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что российские пограничники на участке Арташатского пограничного отряда пресекли деятельность преступной группы, которая пыталась незаконно проникнуть в Армению.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны 5 граждан Исламской Республики Афганистан.
Нарушители в установленном законодательством порядке переданы в правоохранительные органы Республики Армения. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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