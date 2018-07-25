Пашинян: Азербайджан подрывает атмосферу мира, мы будем действовать соразмерно ситуации
25 июля 2018 - 13:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 июля принял участие в торжественном выпускном мероприятии выпускников военных учебных заведений 2017-2018 учебного года. Он отметил, что Азербайджан своими действиями и риторикой подрывает атмосферу мира.
По словам Пашиняна, необходимо говорить о том, чтобы действовать соразмерно ситуации. Позиции, по его словам, должны быть соразмерными.
«Мы считаем, что, да, урегулирование проблемы мирным путем важно и возможно. Но мы говорим также, что для этого необходима соответствующая атмосфера. К сожалению, Азербайджан своими действиями и риторикой подрывает атмосферу мира. Мы будем действовать соразмерно ситуации. Если Азербайджан пересмотрит свой подход и будет способствовать установлению атмосферы мира, мы будем действовать соразмерно этой ситуации. Если Баку будет двигаться в направлении иной ситуации, мы в этом направлении также будем действовать соразмерно, исходя из оперативной обстановки и наших национальных интересов», – подчеркнул премьер Армении, пишет Panorama.am.
Пашинян назвал правильными заявления министра обороны Армении Давида Тонояна в недавнем интервью.
«Работа министра обороны Армении – не только выступать с такими заявлениями, но и при необходимости обеспечить содержание этих заявлений. Да, мы считаем важным включение Арцаха в формат переговоров. Я говорил, что могу вести переговоры от имени Республики Армения, но не могу вести переговоров от имени Республики Арцах, поскольку там есть соответствующие избранные должностные лица и структуры. Я говорил также, что мы готовы к переговорам и привержены усилиям по урегулированию проблемы мирным путем. Здесь двух мнений быть не может», – сказал Пашинян.
Ранее в интервью EADaily министр обороны РА Давид Тоноян заявил: «С учетом всей конструктивности позиции Армении, не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что Армения является просителем мира. Советую азербайджанской стороне не быть настолько уверенной в том, что она контролирует вопрос эскалации военной ситуации. То есть, не будет так, что посредникам удастся убедить армянскую сторону приостановить ответные карательные действия при возобновлении азербайджанской стороной боевых действий, проведении Баку даже ограниченной по масштабам военной операции. При повторении сценария апрельской агрессии 2016 года армянская сторона может и не воздержаться от «соблазна» применения всего имеющегося у нее арсенала для решительного и масштабного противодействия противнику».
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