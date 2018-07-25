Глава Минобороны Армении: Мы всегда ожидаем возобновления боевых действий
25 июля 2018 - 14:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская сторона всегда ожидает возобновления боевых действий. Об этом заявил журналистам министр обороны Армении Давид Тоноян, коснувшись заявления министра обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Левона Мнацаканяна о том, что рост напряженности на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск возможен в сентябре-октябре 2018 года.
«Причем, ожидаем не только со стороны Азербайджана», - сказал он, пишет Aysor.am.
На замечание о том, что его последние заявления были восприняты как прямое предупреждение Азербайджану, Тоноян отметил, что не стоит комментировать больше, чем он заявлял.
«То, что заявлено и министерством обороны, и премьер-министром, мы осуществим», - сказал Тоноян.
Ранее в интервью EADaily министр обороны РА Давид Тоноян заявил: «С учетом всей конструктивности позиции Армении, не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что Армения является просителем мира. Советую азербайджанской стороне не быть настолько уверенной в том, что она контролирует вопрос эскалации военной ситуации. То есть, не будет так, что посредникам удастся убедить армянскую сторону приостановить ответные карательные действия при возобновлении азербайджанской стороной боевых действий, проведении Баку даже ограниченной по масштабам военной операции. При повторении сценария апрельской агрессии 2016 года армянская сторона может и не воздержаться от «соблазна» применения всего имеющегося у нее арсенала для решительного и масштабного противодействия противнику».
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