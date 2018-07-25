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Глава Минобороны РА: ВС Азербайджана продолжают укреплять позиции на нахиджеванском участке

Глава Минобороны РА: ВС Азербайджана продолжают укреплять позиции на нахиджеванском участке
25 июля 2018 - 17:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Обстановка на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы контролируется. Об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

«ВС Азербайджана продолжают инженерные работы по укреплению своих позиций. Мы предпринимаем соответствующие меры, чтобы эти действия были нейтрализованы», - отметил он, пишет Aysor.am.

По словам Тонояна, ВС Армении предприняли такие меры, которые нейтрализовали сокращение межпозиционной территории.

Ранее Тоноян заявил, что Армянская сторона всегда ожидает возобновления боевых действий.«Причем, ожидаем не только со стороны Азербайджана», - сказал он.

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