Топ-менеджер Facebook призвал соцсеть сократить сбор данных пользователей
25 июля 2018 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Руководитель отдела информационной безопасности социальной сети Facebook Алекс Стамос, уходящий в отставку на фоне скандала с незаконным использованием данных десятков миллионов пользователей соцсети, направил меморандум сотрудникам под названием «Тяжелая неделя». В нем он призвал коллег к реформам в работе социальной сети.
В письме Стамос призвал призвал компанию пожертвовать краткосрочным ростом и сократить количество данных пользователей, которые она собирает, пишут «Ведомости» со ссылкой на BuzzFeed News.
Руководитель отдела информационной безопасности Facebook подчеркнул, что скандал с утечкой данных минимум 87 млн пользователей, а также история с возможным вмешательством России в американские президентские выборы, затронувшая соцсеть, – результат «десятков тысяч небольших решений, принятых за последнее десятилетие».
«Нам необходимо перестать собирать данные там, где это возможно, и сохранять их только до тех пор, пока они нужны для обслуживания интересов пользователей», - подчеркнул Стамос. Он призвал создать пользовательский интерфейс, который «обеспечит честность и уважение, а не оптимизацию», указывает издание.
Представитель Facebook подтвердил Financial Times подлинность документа. Сам Стамос не ответил на запрос газеты.
Издание отмечает, что таким образом Стамос попытался создать новую повестку для компании, которая оказалась в центре сразу нескольких скандалов, связанных с данными ее пользователей, а также распространением дезинформации с помощью соцсети. Письмо, по данным издания, было разослано в марте, спустя шесть дней после публикаций о том, что Cambridge Analytica, которая сотрудничала с Facebook, незаконно использовала данные ее пользователей.
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