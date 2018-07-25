Пашинян - о предстоящей поездке в Петербург: Парализация работы ЕАЭС – не наша цель
25 июля 2018 - 17:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 июля отправится в Санкт-Петербург для участия в заседании межправсовета ЕАЭС в формате глав правительств. Об этом сам премьер сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
«Как известно, после конституционных изменений в Армении премьер-министр республики вовлечен в Высшем Евразийском экономическом совете – в формате глав государств. Этот вопрос также решен де-юре, то есть там Армению продолжит представлять премьер-министр»,- отметил Пашинян.
Однако, по его словам, правовые регулировки работы межправсовета ЕАЭС пока не приведены в соответствие с новым текстом Конституции Армении.
«Мое неучастие в заседании в формате премьер-министров привело бы к тому, что не могли быть приняты решения и работа формата была бы парализована. Поскольку еще в дни бархатной революции я заявлял, что парализация работы ЕАЭС не является нашей целью, а напротив – мы должны сделать все, чтобы повысить эффективность нашего членства в этой Организации, то я принял решение отправиться в Санкт-Петербург», – написал Пашинян.
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