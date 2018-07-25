// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Пашинян - о предстоящей поездке в Петербург: Парализация работы ЕАЭС – не наша цель

Пашинян - о предстоящей поездке в Петербург: Парализация работы ЕАЭС – не наша цель
25 июля 2018 - 17:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 июля отправится в Санкт-Петербург для участия в заседании межправсовета ЕАЭС в формате глав правительств. Об этом сам премьер сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Как известно, после конституционных изменений в Армении премьер-министр республики вовлечен в Высшем Евразийском экономическом совете – в формате глав государств. Этот вопрос также решен де-юре, то есть там Армению продолжит представлять премьер-министр»,- отметил Пашинян.

Однако, по его словам, правовые регулировки работы межправсовета ЕАЭС пока не приведены в соответствие с новым текстом Конституции Армении.

«Мое неучастие в заседании в формате премьер-министров привело бы к тому, что не могли быть приняты решения и работа формата была бы парализована. Поскольку еще в дни бархатной революции я заявлял, что парализация работы ЕАЭС не является нашей целью, а напротив – мы должны сделать все, чтобы повысить эффективность нашего членства в этой Организации, то я принял решение отправиться в Санкт-Петербург», – написал Пашинян.

Ссылки по теме:
Запись Никола Пашиняна в Facebook
 Самое значимое
Парламент Болгарии ратифицировал соглашение Армения-ЕСПарламент Болгарии ратифицировал соглашение Армения-ЕС
Таким образом, Болгария стала одной из первых стран-членов ЕС, которые ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом
Опрос: 97% одобряют свершившуюся в Армении революцию как метод смены системы властиОпрос: 97% одобряют свершившуюся в Армении революцию как метод смены системы власти
Таким образом, 97% одобряют свершившуюся революцию как метод
Президент Армении назначил министров обороны, диаспоры, образования и территориального управленияПрезидент Армении назначил министров обороны, диаспоры, образования и территориального управления
Давид Тоноян назначен министром обороны, Мхитар Айрапетян назначен министром диаспоры
Арарат Мирзоян - первый вице-премьер Армении, Тигран Авинян - вице-премьерАрарат Мирзоян - первый вице-премьер Армении, Тигран Авинян - вице-премьер
Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян
Partner news
 Статьи
Человек-АЭС

Краткий портрет главной рок-звезды армянской политики

 Самое читаемое в разделе
Советник Пашиняна: Возможно, Серж Саргсян станет специальным посланником по карабахскому вопросу
Глава МИД Армении заявил о скорой встрече с азербайджанским коллегой
Мгер Григорян назначен вице-премьером Армении
Вице-спикер НС Армении: Конгрессмен США изучит, как американские вертолеты попали в Азербайджан
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
Ученые объяснили причину небывалой жары по всей Земле Специалисты Всемирной метеорологической организации также указывают на то, что рекордная жара в 2018 году получила широкое распространение в Северном полушарии из-за изменений климата Земли
ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в канадском Торонто Канадская полиция заявила, что мотивы 29-летнего Фейсала Хусейна пока не установлены
Посол США в Армении: Рассматривается возможность организации встречи Пашиняна и Трампа По его словам, и Трамп, и Пашинян желают провести встречу, однако у них плотный график.
В Калифорнии мужчина выиграл более полмиллиарда долларов в лотерею Уточняется, что билет был куплен в магазине в городе Сан-Хосе. Номера в билете совпали со всеми шестью выигрышными числами лотереи