Пашинян - о предстоящей поездке в Петербург: Парализация работы ЕАЭС – не наша цель

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 июля отправится в Санкт-Петербург для участия в заседании межправсовета ЕАЭС в формате глав правительств. Об этом сам премьер сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Как известно, после конституционных изменений в Армении премьер-министр республики вовлечен в Высшем Евразийском экономическом совете – в формате глав государств. Этот вопрос также решен де-юре, то есть там Армению продолжит представлять премьер-министр»,- отметил Пашинян.

Однако, по его словам, правовые регулировки работы межправсовета ЕАЭС пока не приведены в соответствие с новым текстом Конституции Армении.

«Мое неучастие в заседании в формате премьер-министров привело бы к тому, что не могли быть приняты решения и работа формата была бы парализована. Поскольку еще в дни бархатной революции я заявлял, что парализация работы ЕАЭС не является нашей целью, а напротив – мы должны сделать все, чтобы повысить эффективность нашего членства в этой Организации, то я принял решение отправиться в Санкт-Петербург», – написал Пашинян.