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В Калифорнии мужчина выиграл более полмиллиарда долларов в лотерею

В Калифорнии мужчина выиграл более полмиллиарда долларов в лотерею
25 июля 2018 - 16:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Неизвестный счастливчик, купивший билет лотереи Mega Millions в американском штате Калифорния, выиграл 522 миллиона долларов.

«Поздравления Калифорнии, которая забирает домой пятый самый крупный джекпот в истории Mega Millions», — прокомментировал итоги розыгрыша глава компании Гордон Меденица, пишет РИА Новости.

Уточняется, что билет был куплен в магазине в городе Сан-Хосе. Номера в билете совпали со всеми шестью выигрышными числами лотереи. Еще восемь счастливчиков угадали пять цифр и получат второй приз (от одного до трех миллионов долларов). В общей сложности выигрышными оказались более трех миллионов билетов, включая главный джекпот.

Самый большой выигрыш в истории лотереи Mega Millions достиг суммы в 656 миллионов долларов. Он был разыгран в марте 2012 года, права на него заявили три победителя — из Канзаса, Иллинойса и Мэриленда. Второй самый большой выигрыш в 648 миллионов разделили между собой Калифорния и Джорджия.

Третье место с большим отставанием занимает билет из Индианы, выигравший 536 миллионов долларов. Наконец, на четвертом месте оказался счастливчик из Нью-Джерси и его выигрыш на сумму 533 миллиона.

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Ria.ru: Житель Калифорнии выиграл полмиллиарда долларов в лотерею
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