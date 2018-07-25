Посол США в Армении: Рассматривается возможность организации встречи Пашиняна и Трампа
25 июля 2018 - 17:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Рассматривается возможность организации встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил журналистам посол США в Армении Ричард Миллз.
По его словам, и Трамп, и Пашинян желают провести встречу, однако у них плотный график.
«Сейчас пытаются найти возможное окно для встречи. На данный момент решения о встрече пока не принято», - отметил посол, пишет Aysor.am.
При этом дипломат отметил, что правительство США и посольство США довольны уровнем отношений с Арменией.
Ранее сопредседатели комитета по армянским вопросам Конгресса США начали сбор подписей, чтобы направить письмо президенту США Дональду Трампу с призывом встретиться с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Инициаторами проекта являются сопредседатели комитета по армянским вопросам Конгресса США - Фрэнк Паллоне, Джеки Спиер, Дейв Тротт, Дэвид Валадао, а также заместители Гус Бирилакис и Адам Шифф.
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На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
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