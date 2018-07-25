Посол США в Армении: Рассматривается возможность организации встречи Пашиняна и Трампа

PanARMENIAN.Net - Рассматривается возможность организации встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил журналистам посол США в Армении Ричард Миллз.

По его словам, и Трамп, и Пашинян желают провести встречу, однако у них плотный график.

«Сейчас пытаются найти возможное окно для встречи. На данный момент решения о встрече пока не принято», - отметил посол, пишет Aysor.am.

При этом дипломат отметил, что правительство США и посольство США довольны уровнем отношений с Арменией.

Ранее сопредседатели комитета по армянским вопросам Конгресса США начали сбор подписей, чтобы направить письмо президенту США Дональду Трампу с призывом встретиться с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Инициаторами проекта являются сопредседатели комитета по армянским вопросам Конгресса США - Фрэнк Паллоне, Джеки Спиер, Дейв Тротт, Дэвид Валадао, а также заместители Гус Бирилакис и Адам Шифф.